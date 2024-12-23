В Москве перевернулся грузовик с водкой

В московском регионе Ясенево на МКАД перевернулся грузовик с водкой. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фура Scania налетела на отбойник на 40-м километре автострады. От мощного удара автомобиль с прицепом развернуло и опрокинуло на бок. Сотрудники ДПС перекрыли три полосы движения, из-за чего на МКАД образовалась большая пробка.

Водитель фуры серьезно пострадал, его госпитализировали.

Накануне поздно вечером в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями. В ДТП помимо грузового и легковых автомобилей участвовали автобус 751-го маршрута и электробус 765-го маршрута. По данным источника «Известий», пострадали 17 человек.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.