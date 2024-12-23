Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве перевернулся грузовик с водкой

SHOT: грузовик с водкой перевернулся на МКАД в московском районе Ясенево
close
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В московском регионе Ясенево на МКАД перевернулся грузовик с водкой. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фура Scania налетела на отбойник на 40-м километре автострады. От мощного удара автомобиль с прицепом развернуло и опрокинуло на бок. Сотрудники ДПС перекрыли три полосы движения, из-за чего на МКАД образовалась большая пробка.

Водитель фуры серьезно пострадал, его госпитализировали.

Накануне поздно вечером в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями. В ДТП помимо грузового и легковых автомобилей участвовали автобус 751-го маршрута и электробус 765-го маршрута. По данным источника «Известий», пострадали 17 человек.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами