Движение автомобилей затруднено на МКАД из-за опрокидывания грузовика

В Москве на МКАД перекрыто движение из-за опрокинувшейся фуры с водкой

В Москве на МКАД перекрыто несколько полос из-за опрокинувшегося грузовика. Об этом сообщает ТАСС. Движение в районе аварии затруднено.

«В результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение в районе места происшествия затруднено, водителей просят выбирать маршруты объезда», — говорится в сообщении.

Грузовик Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся на 40-м км МКАД сегодня утром. Машина перевозила водку. Водитель фуры серьезно пострадал и его госпитализировали. Судя по данным сервиса Яндекс Карты, пробка растянулась на несколько километров.

Накануне поздно вечером в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.