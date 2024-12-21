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В Минтрансе оценили идею бесплатного проезда для гибридов

Старовойт: Минтранс не поддерживает идею бесплатного проезда для гибридных авто
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство транспорта России не поддерживает идею бесплатного проезда по платным дорогам и парковки гибридных автомобилей. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Роман Старовойт.

«Если мы будем расширять перечень таких льготных категорий, существенно сократится взнос на текущее содержание инфраструктуры. Это будет негативно влиять на финансовую модель реализации проектов, срок которых рассчитан на многие годы. И это существенно изменит экономику всего проекта», — сказал министр.

Старовойт добавил, что в настоящее время на платных дорогах действуют льготы для различных категорий транспорта. В частности, бесплатным проездом могут воспользоваться машины спецслужб и электромобили, отметил глава ведомства.

19 декабря в России появился новый оператор платных дорог: концерн «Телематика» и ГК «Русдор-Финанс» создали предприятие «Русдор Телематика». Ее первым проектом стала строящаяся в Подмосковье Южно-Лыткаринская платная автодорога.

Ранее власти Москвы допустили введение платного проезда на МСД для горожан.

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