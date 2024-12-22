В Минтрансе оценили возможность бесплатного проезда по платным дорогам

Старовойт: платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий

Платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает ТАСС.

По его словам, окончательное решение будет принято после завершения концессий.

«Они могут остаться платными, но средства будут поступать не инвестору, который ранее вложил их, а в бюджет», — заявил он.

Глава Минтранса добавил, что средства с платных дорог будут идти на поддержание существующих дорог и создание новых. Старовойт отметил, что платные дороги еще не окупили себя, чтобы сделать их бесплатными.

До этого президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференцсвязи в церемонии открытия трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Протяженность дороги составляет 118,6 км. Таким образом дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, а разрешенная скорость движения – 90 км/час.

Ранее в Минтрансе оценили идею бесплатного проезда для гибридов.