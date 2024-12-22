Хуснуллин рассказал о новой автотрассе от Санкт-Петербурга до Черного моря

Хуснуллин: проехать от Петербурга до Севастополя теперь можно без светофоров

Проехать по автотрассе расстояние от Петербурга до Симферополя и Севастополя можно будет без единого светофора. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Мы открываем сегодня объекты, идущие на юг — это коридор «Север — Юг» от Санкт-Петербурга до Азовского, Черного моря с выходом на страны Азии и Ближнего Востока», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что участок от Краснодара до Крымского моста был последним ограничивающим участком.

«От Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя теперь можно 2 600 км проехать без единого светофора по дороге первой категории», — добавил вице-премьер.

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