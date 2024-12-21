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Volkswagen сократит 35 тысяч рабочих мест к 2030 году

FT: Volkswagen не закроет ни один завод, но сократит 35 тыс. рабочих мест
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Global Look Press

Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей. Об этом сообщает Financial Times.

По словам лидера производственного совета компании Даниэлы Кавальо, ни один завод не будет закрыт, никто не будет уволен, а внутренний коллективный договор будет сохранен в долгосрочной перспективе.

Volkswagen и профсоюз договорились, что на пяти заводах компании в Германии будет сокращена мощность на 734 тысячи единиц продукции в год. Также к 2030 году сократят 35 тысяч рабочих мест, что не означает увольнения сотрудников. Концерн перестанет принимать на работу новых специалистов ввиду ухода на пенсию старых, а также сократит прием стажеров, говорится в публикации.

В начале декабря в Германии почти 70 тыс. работников Volkswagen вышли на забастовку против закрытия заводов в стране. Об этом сообщил самый крупный немецкий профсоюз IG Metall.

Забастовки прошли на девяти заводах Volkswagen — работа на предприятиях была остановлена на четыре часа в каждую рабочую смену. Сотрудники вышли на протесты на фоне очередного раунда переговоров между производителем и профсоюзом. В IG Metall тогда заявили, что до сближения сторон еще далеко.

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