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Водителям назвали лучшие немецкие автомобили дешевле 500 тысяч рублей

Автоэксперт Ковалев назвал пять лучших немецких авто дешевле 500 тысяч рублей

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Volkswagen

На рынке подержанных автомобилей некоторые модели зарекомендовали себя устойчивым спросом и качеством, в своеобразном рейтинге лидирует Volkswagen Polo. Об этом «Российской газете» сообщил автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar.

«В нижней части такого рейтинга можно разместить Mercedes-Benz E-Class W210. Модель отличается надежностью, но на рынке их осталось немного, и найти достойный экземпляр крайне сложно. Следом стоит назвать BMW 5 Series E39, который, несмотря на свою легендарность, потребует тщательной диагностики перед покупкой», — отметил Ковалев.

Более сбалансированным вариантом, по мнению специалиста, считается Audi A4 B5 с оцинкованным кузовом, выносливыми силовыми агрегатами и большим выбором моторов. Однако, при условии, что машина на ходу 25 лет, водителю нужно быть готовым к ее частому обслуживанию, которое будет дороже, чем у Volkswagen Passat B5. Автомобиль более дешевый в эксплуатации, а его общий уровень надежности достаточно высокий.

Первое место в рейтинге лучших немецких машин, по мнению автоэксперта Ковалева, занимает проверенный Volkswagen Polo IV поколения. Среди его преимуществ – надежность, доступность запчастей и неприхотливые агрегаты. Так, автомобиль становится оптимальным выбором среди недорогих немецких машин.

Ранее сообщалось, что рабочие Volkswagen усилят забастовки из-за закрытия заводов в Германии.

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