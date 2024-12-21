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Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ «Патриот»

Автоэксперт Виноградов: новый дизельный двигатель для УАЗ получился неплохим
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УАЗ

Дизельный двигатель, стоящий под капотом пикапа Sollers ST6, скоро получат автомобили УАЗ. Об этом рассказал автоэксперт «За рулем» Александр Виноградов.

«Двигатель получился неплохим. Вроде небольшая, всего 136 л.с., мощность с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм. Потому крупному пикапу этого двигателя хватает с лихвой», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, изготовление турбодизеля включает механическую обработку и отливку головки блока цилиндра из отечественного алюминия. Производство организовано в Татарстане в городе Елабуга.

До этого сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод планирует обновить свои внедорожники в 2025 году.

Отмечается, что в четвертом квартале следующего года внедорожник УАЗ «Патриот» также получит новую 6-ступенчатую механическую трансмиссию. В будущем на флагманской модели УАЗа появится автоматическая коробка передач. Ее производитель также не уточняется.

Ранее россиянам рассказали, почему из УАЗов течет масло и антифриз.

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