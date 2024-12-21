Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ «Патриот»

Дизельный двигатель, стоящий под капотом пикапа Sollers ST6, скоро получат автомобили УАЗ. Об этом рассказал автоэксперт «За рулем» Александр Виноградов.

«Двигатель получился неплохим. Вроде небольшая, всего 136 л.с., мощность с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм. Потому крупному пикапу этого двигателя хватает с лихвой», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, изготовление турбодизеля включает механическую обработку и отливку головки блока цилиндра из отечественного алюминия. Производство организовано в Татарстане в городе Елабуга.

До этого сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод планирует обновить свои внедорожники в 2025 году.

Отмечается, что в четвертом квартале следующего года внедорожник УАЗ «Патриот» также получит новую 6-ступенчатую механическую трансмиссию. В будущем на флагманской модели УАЗа появится автоматическая коробка передач. Ее производитель также не уточняется.

Ранее россиянам рассказали, почему из УАЗов течет масло и антифриз.