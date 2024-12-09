Россиянам рассказали, почему из УАЗов течет масло и антифриз

Директор по качеству Ульяновского автомобильного завода Ильдар Ахметзянов в интервью блогеру «АВТО Энергетик» заявил, что неполадки на внедорожниках стали массово возникать, поскольку в 2022 году инженерам УАЗа пришлось в экстренном режиме искать новые комплектующие.

По его словам, течи в мостах связаны с двумя уязвимостями: с одной стороны масло уходит через стаканы кожухов полуосей, с другой — через сальник хвостовика. Сейчас обе проблемы решены.

Течи патрубков антифриза на новых машинах также исследуются. Поставщик обещает заменить материал патрубков и конструктив деталей.

До этого стало известно, что УАЗ решил запустить программу контроля качества своих агрегатов.

«В механосборочном производстве разработан глобальный план повышения качества и контроля производимого продукта. Приемо-сдаточные (ПСИ) испытания являются первым шагом. Следующий этап — это контрольные разборки», — рассказал директор по качеству ООО «УАЗ-Механосборочное производство» Антон Зименков.

ПСИ будут состоять из обеспечения контроля за технологическими процессами, испытаний с реальными условиями эксплуатации и проверки обкатки и герметичности.

УАЗ внедрит ПСИ для всех сборочных узлов, которые выпускает «УАЗ-Механосборочное производство». Ожидается, что благодаря этому качество автомобилей значительно повысится.

Ранее сообщалось, что УАЗ выпустил новую модель внедорожника.