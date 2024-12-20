Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки обновления автомобилей УАЗ

Ульяновский автозавод модернизирует свои внедорожники в 2025 году
close
УАЗ

Ульяновский автомобильный завод планирует обновить свои внедорожники в 2025 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В марте на российском рынке ожидается УАЗ «Профи» и «Полуторка» с дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКП в заднеприводной версии, а в четвертом квартале – в полноприводной версии», — рассказали в компании.

Отмечается, что в четвертом квартале 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» также получит новую 6-ступенчатую механическую трансмиссию. В будущем на флагманской модели УАЗа появится автоматическая коробка передач. Ее производитель также не уточняется.

До этого калужская компания «Геркулес» разработала уборочный автомобиль на шасси «Профи». Такой «Профи» оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом.

Автомобиль предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

Ранее россиянам рассказали, почему из УАЗов течет масло и антифриз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами