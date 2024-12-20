Названы сроки обновления автомобилей УАЗ

Ульяновский автозавод модернизирует свои внедорожники в 2025 году

Ульяновский автомобильный завод планирует обновить свои внедорожники в 2025 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В марте на российском рынке ожидается УАЗ «Профи» и «Полуторка» с дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКП в заднеприводной версии, а в четвертом квартале – в полноприводной версии», — рассказали в компании.

Отмечается, что в четвертом квартале 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» также получит новую 6-ступенчатую механическую трансмиссию. В будущем на флагманской модели УАЗа появится автоматическая коробка передач. Ее производитель также не уточняется.

До этого калужская компания «Геркулес» разработала уборочный автомобиль на шасси «Профи». Такой «Профи» оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом.

Автомобиль предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

Ранее россиянам рассказали, почему из УАЗов течет масло и антифриз.