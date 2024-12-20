На Сахалине ограничили движение автобусов из-за метели

Движение пригородных автобусов в Охинском районе Сахалина ограничили в связи с метелью. Об этом пишет информационное агентство SakhalinMedia.

Ограничение действует с 18:00 по местному времени на маршруте Оха — Лагури — Некрасовка — Москальво и обратно.

В начале декабря на Сахалине закрывали движение транспорта на участке федеральной трассы из-за непогоды. Дорогу перекрывали из-за метели и сильного ветра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что наступившая зима будет аномально теплой в России. По его словам, на Урале и в Западной Сибири будет на 3-6°C теплее нормы. В Центральной России этот показатель составит 2-3°C. Лишь в конце января — начале февраля ожидаются морозы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В Московской области морозы будут продолжаться недолго, и температура воздуха не опустится слишком низко.

В конце ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в декабре больше всего снега выпадет в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее россиянам назвали три опасности езды на машине в снегу.