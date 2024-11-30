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Стало известно, в каких регионах РФ в декабре выпадет больше всего снега

Синоптик Вильфанд: в декабре избыточные осадки выпадут в Сибири

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Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

В декабре больше всего снега выпадет в Северо-Западном федеральном округе, на западе Сибири, на западе и юге Красноярского края, в Иркутской области, в Хакасии, в Забайкальском крае, в Бурятии, а также в Магаданской области и на Чукотке. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РБК.

По словам синоптика, в азиатской части страны, «начиная с Приволжского федерального округа, будут осадки в виде твердого снега, в виде кристаллических осадков».

Вильфанд отметил, что осадки в пределах нормы выпадут на европейской территории России, однако в Омской, Тамбовской, Курской, Воронежской и Липецкой, Смоленской, Рязанской областях ожидается дефицит снега. Меньше нормы осадков будет на севере Сибирского федерального округа, на Таймыре, а также в Якутии.

30 ноября метеоролог предупредил жителей четырех регионов РФ о метели со штормовым ветром. По его словам, в Северо-Западном федеральном и в Ненецком автономном округах в последний день ноября будет метель с ветром в 23-28 м/с. Такая же погода ожидается на юге Карелии и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее стало известно, где в России в начале декабря будет -38°C.

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