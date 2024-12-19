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Элджей собрал тысячу штрафов за ПДД более чем на 1 млн рублей

«Звездач»: Элджей собрал тысячу штрафов за нарушение ПДД на сумму 1 млн рублей
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Телеграм-канал «SHOT»

Российский рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) собрал около тысячи штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Чаще всего рэпер лихачит на Hummer, на втором месте — BMW. По данным ГИБДД, большинство нарушений связаны с превышением скорости или неправильной парковкой, но есть штраф на 30 тыс. рублей из-за отказа проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — говорится в публикации.

Общая сумма штрафов Элджея составляет 1,1 млн рублей. Почти все из них оплачены.

До этого сообщалось, что внедорожник Элджея собрал 52 штрафа за последние полгода. Впоследствии он погасил все задолженности, которые числились на его Hummer. Отмечалось, что чаще всего рэпера штрафовали за проезд на красный и неоплаченную парковку, а также за превышение скорости.

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