Элджей оплатил все 520 автоштрафов на свой Hummer

Певец Элджей оплатил все штрафы, которые числились на его внедорожнике Hummer. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Леха проявил сознательность и за сутки погасил долг в 6 тыс. рублей, который висел на его Hummer. На этом внедорожнике Элджей установил рекорд: 520 штрафов на одном авто за шесть лет», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что внедорожник Элджея собрал 52 штрафа за последние полгода.

«Часть штрафов на Hummer H2 2009 года выпуска, которые висят с февраля этого года на машине Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея), — за проезд на красный и неоплаченную парковку. Больше всего — за превышение скорости — на 50 тыс. рублей», — указывал Shot.

Отмечалось, что Элджей закрыл 46 штрафов, в итоге неоплаченными были еще шесть — на 6 тыс. рублей.

Ранее футболист Артем Дзюба оплатил 100 штрафов за превышение скорости.