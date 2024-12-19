Рифат Маратович попросил у Путина «задний левый дверь»

На прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным у главы государства попросили подарок. Сообщение опубликовал Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

«Пишет вам Рифат Маратович. У меня есть машина, но на левой стороне двери в заде есть мятина. Вопрос — можно ли на Новый год получить подарок задний левый дверь», — написал житель РФ.

В рамках пресс-конференции на экран выводят вопросы от граждан России, которые они хотели бы задать главе государства.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным подводит к 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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