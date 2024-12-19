Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рифат Маратович попросил у Путина «задний левый дверь»

Рифат Маратович попросил Путина на прямой линии подарить «задний левый дверь»

close
Телеграм-канал «SHOT»

На прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным у главы государства попросили подарок. Сообщение опубликовал Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

«Пишет вам Рифат Маратович. У меня есть машина, но на левой стороне двери в заде есть мятина. Вопрос — можно ли на Новый год получить подарок задний левый дверь», — написал житель РФ.

В рамках пресс-конференции на экран выводят вопросы от граждан России, которые они хотели бы задать главе государства.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным подводит к 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России у платных трасс появился новый оператор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами