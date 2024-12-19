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В центре Москвы перед прямой линией Путина перекрыли движение

В районе Гостиного Двора в Москве перед прямой линией Путина перекрыли движение

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В центре Москвы, в районе Гостиного Двора, где сегодня пройдут совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

С 00:00 мск на сервисе «Яндекс Карты» на улицах Ильинка и Варварка появился запрещающий знак.

В департаменте транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что с полуночи движение временно прекращено по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади, по улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

На этих участках также временно запрещена парковка автомобилей.

Российский лидер Владимир Путин проведет 19 декабря прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, и ответит на вопросы журналистов и россиян. С 8 декабря можно было отправить свой вопрос президенту, позвонив в кол-центр. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания прямой линии Путина.

Ранее в Кремле назвали основные темы повестки прямой линии Путина.

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