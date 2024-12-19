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Президент Путин проведет прямую линию 19 декабря

Президент Путин проведет прямую линию и ответит на вопросы журналистов и россиян

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет 19 декабря прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, и ответит на вопросы журналистов и россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

С 8 декабря можно было отправить свой вопрос президенту, позвонив в кол-центр. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания прямой линии Путина.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что дату проведения прямой линии с Путиным выбирают в зависимости от его графика.

По его словам, формат подвижен, и если в середине года появляется необходимость устроить прямой телемост с россиянами, то это «всегда можно сделать».

В Кремле назвали основные темы повестки прямой линии Путина. В их числе: вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Ранее на прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора.

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