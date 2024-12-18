На бойца СВО с тяжелым ранением налетели с кулаками в автобусе

В Липецке на мужчину, прибывшего со специальной военной операции (СВО), напали в автобусе. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Липецкой области.

«41-летний потерпевший – участник СВО находился в Липецке в отпуске после сложного ранения. Вместе со своей супругой он ехал в автобусе маршрута № 40, когда на остановке «Улица Энергостроителей» в салон вошла очень шумная компания с маленькими детьми», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что группа молодых людей грубо нарушала общественный порядок. Супруга бойца СВО сделала молодежи замечание, после чего возник конфликт. В результате одна из девушек позвонила брату, чтобы тот заступился за нее. Впоследствии в салон автобуса зашел мужчина, который с кулаками налетел на военного.

Злоумышленника удалось задержать. Против него возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора.

В результате суд постановил, что компания должна платить неустойку до замены машины. Однако BMW проигнорировала это требование. В результате сейчас бренд должен россиянину уже более 300 млн рублей. Часть суммы бизнесмен хочет потратить на закупку дронов для СВО.

Ранее на видео попало, как челябинка ломала автомобили во время истерики.