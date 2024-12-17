Автомобиль каршеринга увезли от дома, где подорвали генерала Кириллова

Автомобиль каршеринга, обследованный экспертами после подрыва начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погрузили на эвакуатор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Специалисты погрузили на эвакуатор автомобиль каршеринга, раньше его обыскивали правоохранители», — отметил корреспондент агентства.

Куда именно увезли машину, неизвестно.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерал-лейтенанта на Рязанском проспекте в Москве. Следователи смогли установить, что взрывное устройство заложили в стоявший у подъезда самокат. Оно было приведено в действие с помощью дистанционного управления. Мощность заряда составила от 200 до 300 граммов тротила. Кириллов и его адъютант скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и гибели людей.

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

9 декабря в центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser с людьми внутри. Серьезно пострадали два человека. Женщине оторвало ногу. Один из пострадавших — начальник колонии ДНР Сергей Евсюков. На Украине на него заведено уголовное дело. Позже стало известно, что он не выжил.

Внедорожник Toyota Land Cruiser был куплен три месяца назад.

Ранее жильцы московского дома, где произошел взрыв, заявили о «нулевой» охране ЖК.