Саперы ищут бомбу в машине депутата Андрея Картаполова

Принадлежащий депутату Госдумы Андрею Картаполову автомобиль Land Rover Discovery, который припаркован в Ружейном переулке в Москве, проверяют на наличие взрывчатки. Информацию об этом глава комитета ГД по обороне подтвердил в беседе с «Осторожно, новости».

«У них [заложивших устройство] нет логики», — сказал Картаполов в ответ на вопрос, планировал ли он сегодня передвигаться на машине.

Поводом для обыска в авто стал звонок неизвестного, который заявил силовикам, что был завербован Киевом и заложил в машину бомбу. Как пишет агентство «Москва», на месте парковки автомобиля Картаполова нашли записку с угрозой.

Также 17 декабря в Москве произошел теракт, в результате которого не стало начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Источники Reuters утверждают, что подрыв в столице могли организовать украинские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили участие США в теракте против начальника войск РХБЗ.