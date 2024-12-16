Стало известно кодовое название нового кроссовера «АвтоВАЗа»

Новый кроссовер «АвтоВАЗа» получил кодовое название B-Plus Cross. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Пока у него, так сказать, кодовое название B-Plus Cross, но тем не менее этот кроссовер мы уже представим мировой публике, и он встанет на конвейер в первой половине 2026 года», — заявил Соколов.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить свой кроссовер китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера утвержден. Он назвал его бомбой. Он также отметил, что компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского.

Ранее «АвтоВАЗ» опроверг повышение цен на Lada.