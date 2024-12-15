Массовое ДТП с такси в Москве попало на видео

В Москве на Большой Семеновской улице столкнулись несколько автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

На видео показано, что в ДТП попали три автомобиля. Судя по всему, два из них — это машины такси. Также в аварию попал черный фургон. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Информации о пострадавших также нет.

Утром 14 декабря в Москве произошла массовая авария на Кутузовском проспекте. Столкнулись как минимум три автомобиля, один из них — каршеринг. На место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи и ГИБДД.

10 декабря автомобильная авария произошла на Ленинском проспекте в Москве. Движение в районе ДТП было частично перекрыто, функционировали две полосы из пяти.

Ранее в Москве на внешней стороне ТТК столкнулись три автомобиля.