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Крупная авария парализовала движение на Ленинском проспекте в Москве

В Москве на Ленинском проспекте частично перекрыто движение из-за ДТП

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Depositphotos

Автомобильная авария произошла на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинском проспекте (в районе д. 29с2) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Движение в районе ДТП частично перекрыто, функционируют две полосы из пяти. В дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого жительница Калининграда попала в больницу после столкновения с машиной.

29-летний водитель машины марки Renault повернул на проспект Калинина и сбил 13-летнюю девочку. При этом она оказалась на капоте автомобиля. В результате ДТП девочка получила травмы.

В ГИБДД напомнили о том, что при повороте человек за рулем должен уступать пешеходам, самокатчикам или велосипедистам и ждать, пока они не перейдут дорогу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье байкер въехал в растянутую между деревьями веревку.

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