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Председатель СК потребовал проверить мужчину, дрифтившего с ребенком на багажнике

Председатель СК потребовал проверить владимирца, дрифтившего с ребенком на авто

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Телеграм-канал «ИНЦИДЕНТ ВЛАДИМИР»

Председатель СК России Бастрыкин потребовал доложить о проверке, которую провели по факту неправомерных действий мужчины по отношению к ребенку во Владимире. Об этом сообщает Telegram-канал «Информационный Центр СК России».

«Во Владимире мужчина управлял автомобилем с ребенком, сидящим на багажнике. Как пишут местные жители, он неоднократно нарушал правила дорожного движения и устраивал ДТП. По факту нарушения прав ребенка СУ СК России по Владимирской области проводится проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава ведомства поручил доложить о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону.

До этого сообщалось, что во Владимире на парковке возле торгового центра «Глобус» водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. На кадрах видно, как автомобиль быстро едет и дрифтит, при этом ребенок сидит на багажнике.

Кроме того, депутат Вологды Любовь Царева вынесла на рассмотрение инициативу о запрете дрифтинга.

Ранее в Подмосковье дрифтер сбил женщину с коляской.

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