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В Подмосковье дрифтер сбил женщину с коляской. За рулем мог быть автоблогер Гаджиев

Водитель на дрифтующей машине сбил женщину с коляской в Одинцово

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Телеграм-канал «Baza»
На тусовке дрифтеров в Одинцово автомобиль задел толпу зрителей. Точное количество пострадавших неизвестно. У одной из девушек, пришедшей на мероприятие с ребенком в коляске, перелом ноги. По данным ряда СМИ, за рулем автомобиля находился популярный автоблогер Гаджи Гаджиев. Сам он эту информацию опроверг и заявил, что его «не было даже на месте».

В городе Одинцово Московской области водитель сбил женщину с коляской. Инцидент произошел на тусовке дрифтеров.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры ДТП: во время очередного витка белый автомобиль BMW, за рулем которого, предположительно, находится дрифтер Гаджи Гаджиев, заносит, и он боком задевает зрителей, находящихся в первом ряду. Номеров на машине нет.

«По предварительной информации, руль машины неудачно выкрутил автоблогер Гаджи Гаджиев. Ранее его должны были лишить прав», — говорится в сообщении канала.

Сильнее всех пострадала женщина, которая хотела посмотреть на дрифт с первого ряда. На место вызвали скорую, пострадавшую увезли в больницу. Как чувствует себя ребенок, не уточняется. Также медицинская помощь потребовалась мужчине, находившемуся в толпе зрителей.

Машина, возможно, принадлежит автоблогеру Георгию Ерохину (Гоша2048).

«Не было даже на месте»

Сам Гаджиев заявил «Газете.Ru», что не был за рулем BMW, сбившего женщину. Он отметил также, что этот автомобиль ему не принадлежит.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно. С пострадавшими ничего серьезного, единственное — у девушки перелом ноги, претензий вроде никаких», — сказал он.

Гаджиев рассказал, что ранее снимал видео из этой машины. По этой причине СМИ, возможно, и сделали его виновником ДТП.

«Потому что известные личности, как правило, всегда в центре событий, к сожалению, и спрос в десять раз больше. Я снимал сторис на этой BMW, поэтому, наверное, и подумали [что я был за рулем]», — заключил он.

Почти лишился прав, но продолжил дрифтовать

В 2023 году Гаджиев попал в поле зрения МВД Дагестана после опасной езды. Тогда на блогера составили административные протоколы по пяти статьям и могли лишить прав, но в итоге водительское удостоверение он сохранил.

Затем Гаджиев перебрался в Москву, где продолжил дрифтить.

В январе московские следователи возбудили уголовное дело в отношении Гаджиева за совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ). Тогда в сеть попало видео, на котором блогер превышает скорость и дрифтует.

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