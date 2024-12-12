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На видео попало, как водитель дрифтил с ребенком на багажнике во Владимире

Во Владимире на видео попало, как водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике

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Телеграм-канал «ИНЦИДЕНТ ВЛАДИМИР»

Во Владимире на парковке возле торгового центра «Глобус» водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Владимир».

«Девочка сидит, держась руками за спойлер на машине, которая двигается. Следом идут кадры дрифта», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как автомобиль быстро едет и дрифтит, при этом ребенок сидит на багажнике.

Сообщается, что УМВД России по Владимирской области уже известно об этой ситуации.

До этого сообщалось, что депутат Вологды Любовь Царева вынесла на рассмотрение инициативу о запрете дрифтинга после того, как вологодский водитель подрифтил на «Газели» на площади около мэрии.

Также сообщается, что депутат предложила на законодательном уровне закрепить понятие «дрифтинг». Термин может появиться в ПДД наряду с «опасным вождением». Уточняется, что, если ограничения примут и доведут до Госдумы, то они коснутся только общественных мест.

Ранее на видео попал взрыв «Газели» в Омске.

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