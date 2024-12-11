В России хотят запретить уличный дрифт

Депутат Вологды Любовь Царева вынесла на рассмотрение инициативу о запрете дрифтинга после того, как вологодский водитель подрифтил около мэрии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что кадры, на которых вологодский водитель дрифтил на «Газели» на площади возле здания мэрии, опубликовали в комментариях в Telegram-канале главы региона.

Также сообщается, что депутат Любовь Царева предложила на законодательном уровне закрепить понятие «дрифтинг». Термин может появиться в ПДД наряду с «опасным вождением». Уточняется, что, если ограничения примут и доведут до Госдумы, то они коснутся только общественных мест.

До этого автоблогера Гаджиева, который 16 ноября сбил мать с ребенком во время дрифта, доставили в суд для избрания меры пресечения. Перед началом суда Гаджиев в беседе с «МК» признал, что был неправ. Мужчина пояснил, что не видит в дрифт-шоу ничего плохого, хотя и понимает, что это незаконно.

Ранее на видео попал взрыв «Газели» в Омске.