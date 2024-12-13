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Глава департамента Минобрнауки погиб в результате ДТП в Москве

ТАСС: глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате ДТП

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Алексей Даничев/РИА Новости

Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 36, где автомобиль сбил 51-летнего Чурилова, который от полученных травм скончался. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Как указано в Telegram-канале министерства, Чурилов погиб 12 декабря. Он занимал должность руководителя департамента с апреля 2022 года.

Олег Чурилов окончил Финансовую академию при правительстве РФ. На протяжении нескольких лет он возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и «Роснано». В апреле 2022 года Чурилов был назначен руководителем департамента в министерстве науки и высшего образования России.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в Острогожском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб депутат областной думы Евгений Гапоненко.

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