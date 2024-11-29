В Москве маршрутка врезалась в остановку и придавила ногу женщине

На юго-западе Москвы маршрутное такси «Газель» врезалось в автобусную остановку, в результате пострадала 33-летняя женщина. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города.

По его данным, инцидент произошел на улице Академика Анохина. Пострадавшая ожидала автобус на остановке. В результате ДТП ей придавило ногу.

«Она сама и сообщила о происшествии в экстренные службы. Прибывшие сотрудники скорой помощи выявили у пассажирки повреждение мягких тканей, от госпитализации она отказалась», — говорится в сообщении.

О пострадавших, находившихся внутри маршрутки, не сообщалось.

17 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что в подмосковном Жуковском мужчина избил водителя маршрутного такси, выгнал из салона других пассажиров и поехал на маршрутной «Газели» в сторону Раменского. Там он совершил лобовое ДТП с внедорожником Kia, после чего был задержан. Угонщик столкнулся с внедорожником, не вписавшись в поворот. На опубликованных кадрах видно, что угнанный автобус преследовали сразу четыре полицейских автомобиля, два из которых принадлежали Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки спас женщину от нападения волков в Ленобласти.