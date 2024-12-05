На видео попало, как женщина вылетела из маршрутки при ДТП в Бурятии

В Бурятии возле поселка Саган-Нур в Мухоршибирском районе 5 декабря столкнулись два большегруза и маршрутка, в результате чего пассажирка автобуса вылетела через окно. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

На кадрах видно, как маршрутный автобус на полной скорости врезается в техническую машину, которая впоследствии выезжает на встречную полосу движения и сталкивается с самосвалом. В момент аварии из бокового стекла автобуса вылетает женщина, после случившегося она сразу встает и отбегает с места в сторону.

Предполагается, что авария произошла из-за обледенения дороги.

До этого в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и улицы Маяковского пассажир такси устроил разборки со стрельбой из газового пистолета в центре города.

Сообщается, что 48-летнего кассира-контроллера, пересекавшего дорогу на электросамокате, чуть не сбил водитель такси. После этого из автомобиля вышел пассажир и начал стрелять из пистолета.

Ранее на видео попали две жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги.