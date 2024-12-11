В России выделят еще 18 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг

Российское правительство направит еще свыше 18 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Сегодня дополнительно выделим свыше 18 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Всего в текущем году по этим направлениям объем средств составит почти 45 млрд рублей», - отметил Мишустин.

Относительно льготного лизинга Мишустин сказал, что компании и предприниматели могут уменьшить авансовый платеж за широкий спектр техники от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.

По льготной программе в 2024 году было продано 82 тыс. автомобилей. Льготный автокредит могут получить работники медицины и образования, участники СВО и члены их семей, инвалиды. Также она распространяется на семьи с детьми, покупающими автомобиль в Дальневосточном федеральном округе.

С господдержкой можно купить отечественные автомобили с высокой локализацией и стоимостью до 2 млн рублей.

До этого президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» стал выдавать льготные автокредиты на Lada под 0,01%.