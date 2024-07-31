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«АвтоВАЗ» стал выдавать льготные автокредиты на Lada под 0,01%

Quto: «АвтоВАЗ» предлагает сотрудникам взять Lada в кредит под 0,01% годовых

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» стал выдавать сотрудникам льготные кредиты на покупку Lada под 0,01% годовых. Об этом сообщает портал Quto.ru. Он напомнил, что кредиты для обычных клиентов выдают под 30% годовых.

Отмечается, что льготные условия распространяются на все Lada за исключением модели Largus. Первоначальный взнос составляет минимум 30% от стоимости авто. Кредит можно взять на 36 месяцев. Для того, чтобы стать участником акции, нужно предоставить копии электронной трудовой книжки, сам автомобиль же придется брать из наличия на складе дилеров. При этом, если сотрудник уволился из компании, то банк имеет право пересмотреть ставку по кредиту.

До этого сообщалось, что рабочий «АвтоВАЗа» зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц. Таким образом, «АвтоВАЗ» вышел в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.

В то же время, по словам экспертов, «АвтоВАЗ» может повысить цены на модели Lada сразу после индексации ставок утилизационного сбора. Так, Vesta стоит уже как качественный кроссовер Haval Jolion – свыше 2 млн рублей. А автомобили Kaiyi предлагаются дешевле продукции отечественного завода.

Ранее сообщалось, что в России автомобили подорожают на 10% из-за индексации утильсбора.

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