Lada Niva получит новый 8-клапанный двигатель в 2025 году

«АвтоВАЗ» планирует в 2025 году наладить выпуск автомобилей Lada Niva с двигателем мощностью 90 л.с. Об этом сообщает «Российска газета».

Уточняется, что сначала мотор получит Niva Travel, а после — Niva Legend.

До этого сообщалось, что до конца 2024 года «АвтоВАЗ» планирует наладить выпуск 7-местного минивэна Lada Largus и Largus Cross. Производство организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели.

Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6-литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена такого универсала начинается от 1,5 млн рублей, а фургон можно приобрести за 1,6 млн рублей.

Кроме того, стало известно, что «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет серьезно обновит внедорожник Lada Niva Travel.