Стало известно, когда появятся новый минивэн от Lada

До конца года «АвтоВАЗ» планирует наладить выпуск 7-местного минивэна Lada Largus и Largus Cross. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Производство Largus организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели. Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6-литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена такого универсала начинается от 1,5 млн рублей, а фургон можно приобрести за 1,6 млн рублей.

До этого российские дилеры «АвтоВАЗа» начали продажи Lada Niva Travel с подушками безопасности.

Кроме того, стало известно, что новый внедорожник Jetour привезут в Россию в первом полугодии 2025 года. Технические характеристики автомобиля будут раскрыты позже. В пресс-службе уточнили, что в следующем году в стране продолжат продаваться уже представленные на рынке модели X90 Plus, X70 Plus, X50 и Dashing.

Ранее «АвтоВАЗ» обновил внедорожник Lada Niva Travel.