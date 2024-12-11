Россиянам рассказали об опасности заправки китайского автомобиля бензином АИ-92

Большинство китайских автопроизводителей рекомендуют заправлять свои автомобили бензином АИ-92, однако это может привести к поломке мотора, Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на автоэксперта Артема Краснова.

По словам эксперта, цифры в маркировке бензина означают его октановое число. Чем оно меньше, тем выше степень детонации. Детонация происходит при быстром сгорании топлива, а, соответственно, она разрушительно влияет на детали двигателя. Это не означает, что бензин АИ-92 плохой, просто силовой агрегат должен быть сконструирован под такой тип топлива.

Китайские производители занимаются маркетинговым популизмом, когда заявляют о том, что можно использовать в моторах своих автомобилей бензин АИ-92. При поездках с полупрогретым двигателем риск детонации не велик, однако при использовании бензина АИ-92 владельцы китайских машин снижают срок службы мотора.

До этого Краснов рассказал о недостатках китайских автомобилей.

По его мнению, автомобили практически всех китайских производителей отличаются плохой динамикой. Мощность двигателей недостаточна: машины медленно разгоняются. Надежность моторов и коробок передач эксперт также поставил под сомнение.

В салонах китайских машин шумно, часто кожаная отделка соседствует с дешевым пластиком, а тачскрины плохо реагируют на прикосновения.

Он также отметил, что обычно кузова машин не защищены от коррозии. В целом, по его словам, такие автомобили рассчитаны на 5-10 лет. Кроме того, на них завышены цены.

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