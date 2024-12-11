Автоэксперты рассказали, как сэкономить на ремонте машины

Автовладельцы смогут сэкономить на ремонте машины, если проведут работы самостоятельно или обратятся к частному мастеру. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Однако, по его словам, в этом случае важно обладать навыками механика или обращать внимание на отзывы о качестве работы специалиста. Помимо этого, эксперт советует покупать качественные аналоговые запчасти, которые обычно стоят дешевле оригинальных.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, в свою очередь, призвал соблюдать сервисные интервалы и регулярно проверять состояние автомобиля, чтобы оптимизировать траты, продлить срок службы машины и обезопасить себя от более дорогостоящего ремонта.

«Есть инструкции по эксплуатации, где указаны сервисные интервалы. Если подходит момент менять, например, свечи, значит, нужно это сделать вовремя во избежание проблем», — сказал Кадаков.

В сети автосервисов Fit Service до этого сообщили, что в России за три осенних месяца 2024 года средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей составил 10,5 тыс. рублей, что на 26% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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