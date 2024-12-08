Россиянам назвали главные минусы китайских автомобилей

Автоэксперт Артем Краснов рассказал изданию 74.ru о недостатках китайских автомобилей.

По его мнению, автомобили практически всех китайских производителей отличаются плохой динамикой. Мощность двигателей недостаточна: машины медленно разгоняются. Надежность моторов и коробок передач автоэксперт также поставил под сомнение.

В салонах китайских машин шумно, часто кожаная отделка соседствует с дешевым пластиком, а тачскрины плохо реагируют на прикосновения.

Он также отметил, что обычно кузова машин не защищены от коррозии. В целом, по его словам, такие автомобили рассчитаны на 5-10 лет. Кроме того, на них завышены цены.

До этого журнал «За рулем» назвал критический пробег для автомобилей из разных стран.

«Максимально допустимый пробег для легковушек из Китая составляет на данный момент всего 70–100 тыс. километров, дальше за них попросту никто не готов поручиться, во всяком случае – пока», — рассказали в «За рулем».

Для американских автомобилей этот показатель составляет 150–160 тыс. километров, европейские и корейские автомобили лучше приобретать при пробеге до 200–220 тыс. километров. Японские машины остаются надежными при пробеге свыше 250 тыс. километров.

Ранее стала известна средняя цена китайского автомобиля в России.