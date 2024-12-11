Названы автомобили, сильнее всего подешевевшие в ноябре

Средняя стоимость нового автомобиля в России в ноябре 2024 года составила 3,7 млн рублей, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка».

Отмечается, что сильнее всего в ноябре подорожали автомобили Zeekr 001 и Aito Seres M5 — на 8,21 млн (+7,4%) и 6,2 млн рублей (+4,6%) соответственно. У остальных моделей рост цен оказался менее 4%.

Подешевел сильнее всего кроссовер Mitsubishi Outlander — его цена снизилась на 10%, до 3,75 млн рублей. На 5-8% доступнее стали китайские кроссоверы Hongqi HS5 (4,23 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro в двух версиях (2,19 млн и 2,22 млн рублей) и Hongqi HS3 (4,32 млн рублей).

До этого президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

«Понятно, что люди уже по этим ставкам кредиты не готовы брать и берут уже от какой-то безнадеги. Единственное, наверное, все-таки скидки какие-то будут предоставляться», — сказал Подщеколдин.

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%. На отечественные марки приходится 22% продаж.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России цены на автомобили не снижаются из-за инфляции.