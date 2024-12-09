Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три дрона ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области три дрона ВСУ атаковали автомобиль

close
Телеграм-канал Настоящий Гладков

9 декабря три дрона ВСУ нанесли удары по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое», — написал глава региона.

Сообщается, что две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и ранения лица. Пострадавших доставили в Валуйскую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Уточняется, что также ВСУ атаковали город Шебекино, в результате чего FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия. У автомобиля повреждены зеркало и колесо. Также в селе Муром посечен забор частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется.

До этого в Донецке возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля с начальником колонии ДНР Евсюковым. Следователи СУ СК России по ДНР, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия.

Ранее россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами