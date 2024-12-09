Три дрона ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

9 декабря три дрона ВСУ нанесли удары по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое», — написал глава региона.

Сообщается, что две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и ранения лица. Пострадавших доставили в Валуйскую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Уточняется, что также ВСУ атаковали город Шебекино, в результате чего FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия. У автомобиля повреждены зеркало и колесо. Также в селе Муром посечен забор частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется.

До этого в Донецке возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля с начальником колонии ДНР Евсюковым. Следователи СУ СК России по ДНР, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия.

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