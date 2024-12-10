Стало известно, какой штраф будет за выезд на встречку в России с 1 января

В России хотят повысить штраф за выезд на встречную полосу. Об этом говорится в поправке к законопроекту, который доступен в думской базе данных.

Согласно поправке, штрафы за «встречку» собираются увеличить с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Согласно проекту, если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности также увеличится с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Нетрезвых водителей будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Еще повысятся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга будут предусмотрены максимальные размеры санкций. Кроме того, вырастут санкции за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Предполагается, что поправки могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

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