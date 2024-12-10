Прокуратура заинтересовалась пилотом, смотревшим «Формулу-1» во время посадки

Транспортная прокуратура решила проверить информацию о том, что российский пилот во время посадки самолета смотрел «Формулу-1». Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«В связи с опубликованными в сети «Интернет» сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим 02.12.2024 по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск, Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в публикации.

В рамках проверки действиям пилота дадут оценку.

До этого сообщалось, что российский пилот Airbus S7, который направлялся из Южно-Сахалинска в Новосибирск, смотрел «Формулу-1» прямо во время посадки.

«Фото из кабины Airbus A321 попало в паблик, посвященный «Формуле-1», с подписью «Simply Airways». Позже картинку удалили, но она успела разлететься среди сотрудников авиакомпаний и аэропортов», — сообщал Telegram-канал Baza.

Ранее российский автогонщик купил космодом в Барвихе, построенный для Наоми Кэмпбелл.