В России планируют повысить штрафы за нарушения ПДД

С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушения ряда правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), подготовленным правительством.

Согласно проекту, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф возрастет с 30 000 до 45 000 рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Также изменятся диапазоны штрафов за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматриваются максимальные размеры санкций. Помимо этого, увеличатся штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД вырастут с 2500-5000 рублей до 3700-7500 рублей, а за средний вред – с 10 000-20 000 рублей до 15 000-30 000 рублей.

Изменения коснутся и условий оплаты штрафов: вместо нынешних 50% от суммы в течение 20 дней, водители смогут уплачивать 75% штрафа, но в течение увеличенного срока — 30 дней. Источник, близкий к правительству, пояснил, что культура скидок при оплате штрафов уже стала нормой.

В октябре президент Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Ранее был назван самый крупный штраф за нарушение ПДД.