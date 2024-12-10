Стало известно, когда водителей начнут штрафовать по новым правилам

В России с 1 января 2025 года могут начать действовать новые нормы о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, одобренные комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года», — говорится в документе.

Согласно проекту, если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности увеличится с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Нетрезвых водителей будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Также повысятся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга будут предусмотрены максимальные размеры санкций. Кроме того, вырастут санкции за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД повысятся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что транспортный налог в Москве будут повышать на 10% в год.