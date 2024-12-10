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Поправки об увеличении штрафов для нарушителей ПДД одобрил Комитет Госдумы

Комитет ГД одобрил увеличение штрафов для нарушителей ПДД

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Depositphotos

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправки об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС.

«Нормы предлагается принять при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО», — говорится в сообщении агентства.

Если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Пьяных автомобилистов будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматриваются максимальные размеры санкций. Кроме того, вырастут санкции за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

До этого Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО.

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