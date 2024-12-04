Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поправки об увеличении штрафов для нарушителей ПДД примут в декабре

Поправки, которые увеличат штрафы для нарушителей ПДД, примут в середине декабря

close
Depositphotos

Поправки, которые предусматривают увеличение размера штрафов для нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в России, могут принять до середины декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«В ближайшее время [рассмотрит комитет]. <...> Это поправки правительственные. И сейчас, когда поправка внесена, я так понимаю, будем принимать уже до конца этой сессии. Это будет до середины декабря», — сказал Крашенинников.

Если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Пьяных автомобилистов будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматриваются максимальные размеры санкций. Кроме того, вырастут санкции за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

Ранее кабмин поддержал повышение штрафов за нарушения ПДД в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами