Поправки об увеличении штрафов для нарушителей ПДД примут в декабре

Поправки, которые предусматривают увеличение размера штрафов для нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в России, могут принять до середины декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«В ближайшее время [рассмотрит комитет]. <...> Это поправки правительственные. И сейчас, когда поправка внесена, я так понимаю, будем принимать уже до конца этой сессии. Это будет до середины декабря», — сказал Крашенинников.

Если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Пьяных автомобилистов будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматриваются максимальные размеры санкций. Кроме того, вырастут санкции за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

Ранее кабмин поддержал повышение штрафов за нарушения ПДД в России.