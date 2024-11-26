Госдума одобрила в первом чтении новый штраф за повторное управление авто без ОСАГО

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление автомобилем без действующего ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. Законопроектом предлагается установить, что в случае повторной езды без ОСАГО штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас неисполнение владельцем автомобиля обязанности по страхованию своей гражданской ответственности наказывается штрафом в размере 800 рублей.

До этого стало известно, что министерство внутренних дел России планирует исключить полис ОСАГО из числа документов, которые необходимо предъявлять при постановке автомобиля на учет.

Соответствующий проект изменений в административный регламент регистрации транспортных средств опубликован для общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении оформление ДТП через «Госуслуги».