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Россиянам рассказали, при какой задолженности лишают водительских прав

Юрист Салкин: водительские права отберут при наличии задолженности по алиментам

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Анатолий Караваев/«Газета.Ru»

Водителя могут лишить прав при наличии задолженности по алиментам. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

«Такие действия законны. В Москве, например, если ваша машина находится под арестом судебными приставами, вас гарантированно остановят на ближайшем посту и задержат автомобиль до прибытия судебного пристава, — пояснил Салкин.

Юрист отметил, что закон об исполнительном производстве разрешает также приостановить действие водительского удостоверения если есть задолженности по возмещению вреда здоровью, причиненного преступным путем. Он добавил, что при наличии задолженности перед банками, которая взыскивается судебными приставами, ограничить в праве управления машиной нельзя.

До этого адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько сообщил, что гаишники имеют право лишить водителя удостоверения за принятие лекарственных препаратов, список которых утвержден старым постановлением правительства. Он подчеркнул, что это не касается нового перечня Минздрава, который вызвал громкий резонанс у граждан, хотя некоторые препараты там все же подходят под «лишенческую» статью.

По словам Радько, раньше многие судьи принимали решение о штрафе или лишении прав, исходя из инструкции к препарату, в которой могло рекомендоваться воздержаться от управления машиной после потребления лекарства. В постановлении Конституционного суда четко говорится, что в законе по данному вопросу действительно есть пробелы, которые нужно устранить. С тех пор предлагались два законопроекта, которые так и не были приняты.

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