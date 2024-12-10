Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайский автобренд Hongqi анонсировал три новинки для России

В 2025 году китайский автобренд Hongqi выведет на российский рынок три новинки

close
Hongqi

Китайский автобренд Hongqi представит в 2025 году на российском рынке три новых модели. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Так, лифтбек Hongqi H6 появится у дилеров в первом полугодии 2025 года. Автомобиль предложат с бензиновым 2-литровым двигателем (245 л.с.) с турбонаддувом. В пару к такому двигателю идет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Вторая новинка появится в первом квартале 2025 года. Это полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения. Он будет доступен как в переднеприводной версии, так и с полным приводом. Кроссовер тоже получил 2-литровый турбодвигатель (245 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль может вместить семерых пассажиров.

Еще одна премьера середины будущего года – седан L1. Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Пекине в 2024 году, а осенью ее показали на Парижской выставке. На нашем рынке автомобиль предложат с двигателем V6 3.0 c двойным турбонаддувом (380 л.с.), автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода.

До этого президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

«Понятно, что люди уже по этим ставкам кредиты не готовы брать и берут уже от какой-то безнадеги. Единственное, наверное, все-таки скидки какие-то будут предоставляться», — сказал Подщеколдин.

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%. На отечественные марки приходится 22% продаж.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, почему не снижаются цены на автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами