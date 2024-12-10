Китайский автобренд Hongqi анонсировал три новинки для России

Китайский автобренд Hongqi представит в 2025 году на российском рынке три новых модели. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Так, лифтбек Hongqi H6 появится у дилеров в первом полугодии 2025 года. Автомобиль предложат с бензиновым 2-литровым двигателем (245 л.с.) с турбонаддувом. В пару к такому двигателю идет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Вторая новинка появится в первом квартале 2025 года. Это полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения. Он будет доступен как в переднеприводной версии, так и с полным приводом. Кроссовер тоже получил 2-литровый турбодвигатель (245 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль может вместить семерых пассажиров.

Еще одна премьера середины будущего года – седан L1. Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Пекине в 2024 году, а осенью ее показали на Парижской выставке. На нашем рынке автомобиль предложат с двигателем V6 3.0 c двойным турбонаддувом (380 л.с.), автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода.

До этого президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

«Понятно, что люди уже по этим ставкам кредиты не готовы брать и берут уже от какой-то безнадеги. Единственное, наверное, все-таки скидки какие-то будут предоставляться», — сказал Подщеколдин.

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%. На отечественные марки приходится 22% продаж.

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