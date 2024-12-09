Российский авторынок рухнет в 2025 году

Эксперты агентства «Автостат» дали прогноз развития российского авторынка в 2025 году, согласно которому снижение продаж составит до 20%.

«В базовом сценарии продажи новых автомобилей снизятся на 10% до 1,43 млн штук. Однако под влиянием негативных обстоятельств рынок может сократиться и до 1,27 млн единиц (-20%), а под влиянием позитивных факторов – повторить результат 2024 года (1,59 млн шт.)», — говорится в прогнозе.

Продажи автомобилей в России в 2025 году могут снизиться из-за инфляции, повышения утильсбора, роста цен на новые автомобили, роста ставок автокредитов.

До этого стало известно, что доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

На отечественные марки приходится 22% продаж. В 2023 году китайские автомобили занимали 58% рынка, после чего их продажи увеличились на 38%. Стабилизация китайских брендов стала новым трендом, что подтверждает анализ кросс-интереса покупателей машин. Так, владельцы новых китайских автомобилей раньше искали в поиске информацию о европейских, японских и корейских марках, а машины с пробегом просматривали наряду с «китайцами». В настоящее время новые китайские автомобили конкурируют с машинами своего же автопрома.

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