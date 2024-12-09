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В Правительстве РФ поддержали закон об использовании авто россиян для борьбы с терроризмом

Кабмин поддержал закон об использовании авто россиян для борьбы с терроризмом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российское правительство поддержало проект закона о возможности использовать машины граждан для борьбы с терроризмом в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва.

Авторы документа — первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки внесут в статью закона «О противодействии терроризму».

До этого Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление автомобилем без действующего ОСАГО.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. Законопроектом предлагается установить, что в случае повторной езды без ОСАГО штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас неисполнение владельцем автомобиля обязанности по страхованию своей гражданской ответственности наказывается штрафом в размере 800 рублей.

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